Chaleur, orages, averses… voici les prévisions météo des prochains jours

Le temps sera ensoleillé, jeudi matin, avec toutefois de plus en plus de nuages élevés à partir de l’ouest. Quelques nuages cumuliformes se développeront aussi et pourraient donner lieu à une averse, parfois localement orageuse, sur l’ouest, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Il fera à nouveau très chaud avec des maxima autour de 28ºC sur les sommets de l’Ardenne, et de 31 à 34ºC dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible à modéré, de sud à sud-est ou, plus tard, de direction variable.