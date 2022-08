Bruxelles: les images des incidents entre demandeurs d’asile et policiers devant le Petit-Château font polémique

Dans une vidéo du Ciré (Coordinations et initiatives pour réfugiés et étrangers) qui fait le tour des réseaux sociaux depuis, on peut voir des policiers faire usage de la force envers certains demandeurs d’asile. Dans son tweet, l’asbl fustige le traitement de l’Etat belge dans la gestion de l’accueil des réfugiés.

Une situation qui ne va pas s’améliorer

Ces longues files d’attente des hommes célibataires demandant l’asile en Belgique ne vont pas s’améliorer dans les jours et les semaines à venir, selon Fedasil. « Tant que les flux entrants et sortants dans le réseau d’accueil ne seront pas équilibrés, cette situation perdurera. Nous continuerons à créer des places d’accueil, mais il faut également que le flux sortant augmente. Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) doit pouvoir donner une réponse plus rapide à la demande d’asile », a déclaré la porte-parole de Fedasil, Lies Gilis.