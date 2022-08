Guerre en Ukraine: ce que l’on sait de la frappe russe qui a fait 25 morts

Un missile Iskander « a directement touché un train militaire dans la gare de Tchapliné, dans la région de Dnipropetrovsk, éliminant plus de 200 militaires de la réserve des Forces armées ukrainiennes » ainsi que des équipements, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. D’après le ministère russe, ce train était « en route pour les zones de combat » dans l’est de l’Ukraine où des affrontements ont lieu entre les troupes de Kiev et celles de Moscou.

La Russie a affirmé jeudi avoir tué la veille « plus de 200 militaires ukrainiens » dans une frappe sur une gare ferroviaire dans le centre de l’Ukraine, Kiev faisant état de son côté d’au moins 25 personnes tuées et 31 blessés.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé cette « frappe de missile russe » mercredi soir au début de son discours par vidéo devant le Conseil de sécurité de l’ONU, en faisant état d’un premier bilan de 22 morts.

« Aucune bombe ne peut supprimer la liberté, et aucun missile ne pourra briser la volonté de ceux qui croient en eux-mêmes », a-t-il dit ultérieurement dans son allocution quotidienne du soir. « Préservons notre unité – la même unité qu’aujourd’hui, comme chaque jour pendant ces six mois », a-t-il ajouté, six mois après le début de l’invasion russe.

Elle a eu lieu sur la gare de Tchapliné dans la région de Dnipropetrovsk, dans le centre de l’Ukraine. Selon M. Zelensky, quatre wagons passagers ont pris feu.

« Un jalon triste et tragique » Le président ukrainien a par ailleurs souligné l’importance du mercredi 24 août, qui célébrait l’indépendance de l’Ukraine vis-à-vis de l’URSS en 1991.

« Aujourd’hui marque un jalon triste et tragique », a pour sa part estimé le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres à propos de la date anniversaire du déclenchement – le 24 février – des combats, qui ont fait des dizaines de milliers de morts et de blessés. Déplorant les conséquences de cette « guerre absurde bien au-delà de l’Ukraine », il a réitéré sa « profonde inquiétude » concernant les activités militaires sur le site de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, qui a subi des frappes dont les deux belligérants s’accusent mutuellement. « Toute nouvelle escalade de la situation pourrait conduire à l’autodestruction », a-t-il averti.