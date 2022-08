Malgré les folles rumeurs qui l’envoient à Marseille, Cristiano Ronaldo n’est pas en négociation avec l’OM

C’est sans aucun doute le feuilleton de l’été : où jouera Cristiano Ronaldo au terme du mercato estival ?

Désireux de quitter Manchester United avec qui il n’est plus en odeur de sainteté, le Portugais cherche un nouveau port d’attache. Ce dernier ne devrait donc pas être l’Olympique de Marseille. Malgré les rumeurs les plus folles et le rêve des supporters de voir la légende du football rejoindre la cité phocéenne, il semblerait qu’aucune négociation n’ait lieu actuellement.