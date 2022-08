Vingt-cinq morts dans une frappe russe en Ukraine: «Aucune bombe ne peut supprimer la liberté», déclare Zelensky

Six mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, une frappe russe a fait mercredi, le jour de la fête nationale ukrainienne, au moins 25 morts et des dizaines de blessés dans une gare ferroviaire.

Le bilan du bombardement russe qui a frappé mercredi soir une gare ferroviaire dans le centre de l’Ukraine est monté à 25 morts et 31 blessés, a annoncé jeudi l’opérateur des trains ukrainiens. «Selon les informations de la matinée, nous avons 25 morts dont deux enfants. Trente-et-une personnes ont été blessées, dont deux enfants», a indiqué la société sur Telegram.

« Aucune bombe ne peut supprimer la liberté, et aucun missile ne pourra briser la volonté de ceux qui croient en eux-mêmes », a-t-il dit ultérieurement dans son allocution quotidienne du soir. « Préservons notre unité – la même unité qu’aujourd’hui, comme chaque jour pendant ces six mois », a-t-il ajouté, six mois après le début de l’invasion russe.

Elle a eu lieu sur la gare de Tchapliné dans la région de Dnipropetrovsk, dans le centre de l’Ukraine. Selon M. Zelensky, quatre wagons passagers ont pris feu.

« Un jalon triste et tragique »

Le président ukrainien a par ailleurs souligné l’importance du mercredi 24 août, qui célébrait l’indépendance de l’Ukraine vis-à-vis de l’URSS en 1991.

« Aujourd’hui marque un jalon triste et tragique », a pour sa part estimé le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres à propos de la date anniversaire du déclenchement – le 24 février – des combats, qui ont fait des dizaines de milliers de morts et de blessés. Déplorant les conséquences de cette « guerre absurde bien au-delà de l’Ukraine », il a réitéré sa « profonde inquiétude » concernant les activités militaires sur le site de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, qui a subi des frappes dont les deux belligérants s’accusent mutuellement. « Toute nouvelle escalade de la situation pourrait conduire à l’autodestruction », a-t-il averti.