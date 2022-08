Ivan Jablonka: «Je ne crois pas à la guerre des sexes mais bien à une guerre à l’intérieur du masculin»

L’historien Ivan Jablonka réfléchit à la place des hommes dans la société après l’émergence de #MeToo et imagine de nouvelles masculinités compatibles avec les droits des femmes.

Qu’est-ce qu’être un homme en 2022 alors que le mouvement #MeToo est venu questionner les rapports de genre ? Historien, Ivan Jablonka décortique le soubassement patriarcal de nos sociétés et porte une réflexion intime, politique et morale sur ce qu’est « un homme juste » aujourd’hui. « Réfléchir à la place des garçons et des hommes dans notre société, c’était aussi une manière de réfléchir sur mon propre parcours », témoigne-t-il.

Dans son dernier essai Des hommes justes. Du patriarcat aux nouvelles masculinités , publié chez Seuil, il s’interroge sur la place des hommes dans la société de #MeToo mais aussi dans les luttes féministes, et appelle à de nouveaux modèles de masculinités.

De quoi parle-t-on lorsqu’on réfléchit aux masculinités ?