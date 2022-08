Didier Ongena (Microsoft): «La technologie ne doit pas être une affaire de geek»

La technologie suscite nombre de craintes, y compris celle d’être… largué. Pour le patron de Microsoft en Belgique, il faut plus que jamais garder l’esprit ouvert afin d’apprivoiser les révolutions qui se profilent. « La curiosité est plus que jamais une vertu cardinale », assure-t-il.

A la tête de Microsoft en Belgique et au Luxembourg depuis 2018, Didier Ongena entend plus que jamais positionner son entreprise en tant que « partenaire ». Partenaire de ses clients pour gérer des défis majeurs tels que la transition climatique, l’exploitation des données ou l’intelligence artificielle, par exemple, mais aussi partenaire actif sur le plan de la formation et de la sensibilisation de nombreux publics.

Quand vous entendez « formation », à quoi pensez-vous ?