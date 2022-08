Les sciences de la vie ont décidé de former… pour recruter

Deux bacheliers en alternance, en bioqualité et en biopharmaceutique, vont voir le jour en septembre. Objectif : pallier la pénurie de talents dans un secteur qui propose plus de 2.800 postes à pourvoir sur la seule année 2022, dont plus de la moitié cherchent encore preneur au second semestre.

Plus de 2.800 postes à pourvoir sur la totalité de 2022 : une bonne nouvelle, assurément, pour le secteur des sciences de la vie et de la chimie en Wallonie et à Bruxelles, mais aussi une source d’angoisse pour les entreprises concernées. « Plus de la moitié des sociétés ont des offres d’emploi ouvertes depuis plus de six mois. De plus, la transformation digitale complexifie les compétences attendues des talents. Il est temps de trouver des solutions structurelles pour répondre à ce besoin croissant de collaborateurs », dit-on chez Essenscia, la fédération sectorielle qui constate que, parmi ces besoins en recrutement, 46 % concernent de nouveaux postes et 54 %, des remplacements.