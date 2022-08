De Nadar à «Closer», histoire d’un métier en perdition

On aurait pu s’attendre à une remise en question. La signature de chartes, un code de pratiques éthiques dans les rédactions. Mais non. Tout le monde s’est dit traumatisé, tout le monde a juré qu’on allait se calmer. Et puis non. Le 25 août 2005, huit ans après la mort de Diana Spencer, Paris Match explose ses ventes avec la photo de Cécilia Sarkozy en compagnie de son amant (et futur mari), le publicitaire Richard Attias, à New York.