«La Parabole des talents», un texte inspirant

Un texte inspirant ? Kim Gevaert a choisi la Parabole des talents, tirée des Evangiles. « Djeke avait choisi ce texte pour notre messe de mariage. On peut l’interpréter de différentes manières, mais c’est celui qui résume le mieux ce que je pense : quand on a un talent, il faut en faire quelque chose, essayer de le développer, de grandir. Beaucoup dans ma génération rejettent la religion, mais quand on voit qu’elle aide nombre de gens, il ne faut pas la banaliser. Nous élevons nos enfants dans la religion catholique : nous trouvons important de leur donner une base de départ, pour les rassurer dans le chemin qu’ils emprunteront, pour qu’ils sachent ce que sont une croyance et une Eglise, ce que cela peut signifier pour eux, tout en étant très respectueux des autres religions. »