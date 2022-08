Le marché du livre recule de 5% en Belgique francophone

Les statistiques du marché du livre récoltées par l’Adeb, l’Association des éditeurs belges, qui regroupe les éditeurs belges de langue française, sont (enfin) là. Et elles montrent, on s’en doutait, une augmentation du marché total du livre en Fédération Wallonie-Bruxelles de 14,2 %. Le marché passe de 239,4 millions d’euros en 2020 à 273,3 millions d’euros en 2021. Un fort beau résultat, que l’on pressentait déjà puisque les librairies avaient considérablement augmenté, elles aussi, leur chiffre d’affaires l’année passée.

Un beau résultat dû surtout à la bande dessinée (+33 %), aux livres de loisirs et de vie pratique (+20 %). Derrière, la littérature générale fait +9 %, le livre scolaire +8,5 %, les sciences humaines et techniques +8 % et la littérature jeunesse +7,5 %. Ces six genres éditoriaux représentent 91 % des parts du marché.

Quelques chiffres encore :