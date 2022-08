La Belgique, un modèle imparfait en matière de droits LGBTQI+

Selon le classement 2022 de l’Association internationale lesbienne et gay (Ilga), la Belgique est le troisième pays d’Europe le plus avancé en matière de droits LGBTQI+. Précédée du Danemark et de Malte – considérée comme un havre pour la communauté –, la Belgique garantit les droits LGBTQI+ à 71,5 % (100 % correspondant à une pleine égalité). La Turquie et l’Azerbaïdjan occupent les dernières places, avec respectivement 4 % et 2,4 %.

Notre pays fait partie des pionniers : en 2003, elle devenait le deuxième pays du monde à légaliser le mariage entre personnes du même sexe. Trois ans plus tard, l’adoption devenait possible pour les couples homosexuels. Concernant la procréation médicalement assistée (PMA), elle n’a jamais été interdite aux femmes lesbiennes. En outre, depuis 2018, les personnes transgenres peuvent modifier leur genre et leur prénom sur simple déclaration à la commune.