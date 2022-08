Joyce Maynard, Arnaud Rozan... : les poches des Livres du Soir

Où vivaient les gens heureux ****

Joyce Maynard

« Un foyer brisé ne m’a pas brisée », écrivait Maynard à la sortie de ce livre. Difficile de mieux résumer ce roman-fleuve d’une femme qui, au jour du mariage de l’aînée de ses enfants, revient dans la maison du bonheur et revit toute une existence, une histoire d’amour, trois enfants puis un drame domestique qui tuera le bonheur. Elle et lui sont condamnés à survivre, à se reconstruire divorcés avec la haine et ses abysses, leurs culpabilités et surtout cette grande force intérieure qui fait de chacun des miraculés. Eleanor l’enfant/femme/autrice/mère se réalise alors grâce au pardon : pardon aux autres… et à soi-même.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Florence Lévy-Paoloni, 10/18, 600 p., 9,6 €

L’unique goutte de sang ****