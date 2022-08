«Will of the people»: la révolte de Muse

Quatre ans après Simulation Theory, Muse est de retour avec ce neuvième album. Le plus court de leur discographie puisqu’il ne contient que dix chansons totalisant 37’35’’. L’idée du groupe, en réponse à leur firme de disques qui aurait tant aimé avoir leur autorisation pour publier un « best of », est de livrer ici, en lieu et place, dix nouveaux titres qui leur ressemblent. Une sorte de « best of » du style de Muse, mais avec des chansons inédites écrites par Matthew Bellamy, toujours flanqué de ses potes Chris Wolstenholme et Dominic Howard.

Pour illustrer l’angoisse née d’un monde en guerre, que ce soit contre le covid ou aux prises avec la Russie envahissant l’Ukraine, d’un monde angoissant et déprimant, Muse sort les guitares mitraillettes, livrant ainsi son disque le plus immédiat, le plus hard rock dans l’âme.