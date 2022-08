Muse sort son nouveau CD ce vendredi: «Avec l’âge, nous avons acquis une certaine forme de sagesse»

Avec « Will of the people », le groupe britannique cherche à exorciser les peurs de notre époque. Avant d’entamer une tournée spectaculaire qui nous réserve bien des surprises.

C’est une période difficile et effrayante pour l’empire occidental : la pandémie, une nouvelle guerre, des protestations et des insurrections, l’autoritarisme, la crise de la démocratie et les catastrophes environnementales. La nature, qui a toujours pris soin de nous, est en danger. Cet album est notre façon de surmonter toutes ces peurs et de nous préparer à ce qui va suivre. » C’est ainsi que Matthew Bellamy définit Will of the people , le neuvième album studio de Muse, le groupe britannique dont les sonorités ont marqué le rock du nouveau millénaire.

C’est un album « engagé », empreint de tensions, et centré sur les questions clés de notre époque, mais c’est aussi un album puissant, chargé en émotions et parfaitement calibré sur les personnalités des membres du groupe.