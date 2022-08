Les Baladins en quête d’un nouveau souffle

Avec « La porteuse de souffle », les Baladins du Miroir associent cirque et théâtre dans un monde où les rêves d’enfants peuvent resurgir, même chez les adultes les plus bornés.

Entre les Baladins du Miroir et le festival Théâtre au Vert, c’est une très ancienne histoire d’amour qui voit les Baladins s’installer régulièrement sur la place principale, à côté de l’église, avec chapiteau et roulottes. Un chapiteau qui accueille leurs spectacles mais aussi ceux de divers autres artistes. Cette année, on y verra la dernière création de Bruno Coppens, Je mène une vie scène (vendredi 26), le collectif Mensuel avec Zaï Zaï (samedi 27) et Jean-Claude Drouot, l’enfant de la région, de retour dans L’art d’être grand-père, d’après Victor Hugo (dimanche 28).