Théâtre au Vert: une petite «Mousse» pour le plaisir

Sous un chapiteau transformé en étuve par le cagnard, la Cie Scratch mêle magistralement jonglage, humour et poésie pour un spectacle époustouflant de maladresse (feinte) et de dextérité.

Ça commence comme dans un road movie un brin décalé. En quittant l’autoroute, on entre dans un monde de petites routes filant entre les champs et les villages. Tout est calme, vert, ensoleillé. Bientôt, de petits panneaux « Théâtre au Vert » indiquent que l’on suit la bonne direction. Un dernier sur la droite, quelques centaines de mètres encore et un gamin sérieux comme un pape fait de grands signes dès notre approche pour nous inviter à nous garer dans la prairie. Il claironne ensuite un grand bonjour lorsque nous repassons à pied pour nous diriger vers le petit chapiteau où des dizaines de gosses font déjà le pied de grue pour voir Mousse, de la Cie Scratch.