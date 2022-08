Enseignement: le statut des profs est-il vraiment enviable?

Des congés à la pelle, une vingtaine d’heures de cours en présentiel, un régime maladie plutôt enviable et une pension plus que correcte. A première vue, le métier d’enseignant semble plutôt enviable. A ces mots, les syndicats enseignants s’étranglent… presque. « Il n’y a que celui qui ne connaît pas le métier qui peut se permettre un tel jugement », pointe Roland Lahaye, de la CSC Enseignement (syndicat chrétien). « Ce sont des discours d’un autre temps, tenus par des personnes jalouses. Il y a pénurie, si elles veulent, les portes du métier leur sont grandes ouvertes. » Et ce n’est pas son collègue de la CGSP Enseignement (syndicat socialiste) qui le contredira ? « C’est sûr qu’il faut relativiser. On n’est pas à la mine », tempère Joseph Thonon. « Toutefois, le métier est loin d’être facile. » La faute aux horaires et au salaire ? Pas forcément.