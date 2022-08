Lady Di mourait le 31 août 1997: le crépuscule des gracieux paparazzi de Sa Majesté

XVX, immatriculation royale. Fonce ! » Les deux paparazzi ont repéré la Rover lie-de-vin des gardes du corps de la princesse Diana, qu’ils pourchassent 24 heures sur 24. Dans le petit périmètre du quartier chic du centre de Londres, ils connaissent au moins une douzaine de restaurants, boutiques, salons de thé et appartements privés où l’épouse du futur roi d’Angleterre a ses habitudes. Tapie jour et nuit devant les deux entrées menant à Kensington Palace, l’équipe épie le moindre de ses mouvements depuis l’ambassade tchèque, en haut, et le restaurant Garfunkel, en bas, qui offrent une vue parfaite sur les allées et venues depuis le parking du palais.