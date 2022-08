Bouysse, l’écrivain peuplé d’images et de voix

L’homme peuplé, Franck Bouysse, Albin Michel, 320 p., 21,9 €, ebook 14,99 €

Harry, auteur d’un seul roman, vient chercher l’inspiration dans un coin de campagne reculé, le lieu-dit Le Bélier, à l’écart d’un premier village. Qu’importe le village, pensez à cette France des campagnes que font naître les romans de Bouysse, entre Corrèze et Creuse. Harry est discret, apprécie la rudesse et ne sort guère de son isolement que pour assurer ses provisions au village et boire un café en terrasse de l’échoppe de Sofia. Elle, « le gris des nuages dans ses yeux », garde ses distances et maintient, à l’étage, un mystère qui allume et éteint les lumières.