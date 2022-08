«Un profond sommeil»: entre Mississippi et Everglades, les marais moites du passé

Un profond sommeil, Tiffany Quay Tyson, traduit de l’anglais (E-U) par Héloïse Esquié, Sonatine, 400 pages, 22 €, ebook 14,99 €.

Que ce soit dans une carrière maudite à White Forest, Mississippi, l’Etat où est née la journaliste Tiffany Quay Tyson, qui vit dorénavant à Denver, Colorado, et dont c’est ici le deuxième roman, ou dans les marécages des Everglades de Floride, la moiteur, les moustiques, la mangrove et les palétuviers ont de tout temps inspiré les écrivains. Récemment encore, Greg Isles a remonté le temps d’une Amérique raciste et violente avec sa magistrale trilogie où la terre colle aux bottes de la mémoire.