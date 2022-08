Alexander Starritt: «Le roman donne la texture de la réalité»

« Nous avons commis cela ». Le grand-père allemand de Callum se confesse. « Nous les Allemands », d’Alexander Starritt, est un roman intense et dérangeant, sur ce passé qui génère de la honte.

Nous, les Allemands, Alexander Starritt, traduit de l’anglais (R-U) par Diane Meur, Belfond, 205 p., 20 €, ebook 13,99 €

Callum vit en Angleterre. Son grand-père Meissner est allemand. Callum lui pose des tas de questions sur la guerre. Et Meissner se décide à lui raconter sa guerre, dans une longue lettre. Sa vie de soldat sur le front de l’Est, la camaraderie, la jubilation d’être les futurs vainqueurs. Et la désillusion en 1944, quand il comprit que la guerre était perdue. Il fit alors partie d’une poignée de soldats égarés, coupés de leurs lignes. Et le désespoir leur fait commettre des atrocités. Que rien ne pourra jamais permettre d’expier ni de pardonner.