Chine: une vague de chaleur historique perturbe la croissance du pays

Depuis plus de 70 jours, une grande partie de la Chine suffoque. En raison de la baisse de production d’hydroélectricité, des pans entiers de l’économie sont à l’arrêt.

C’est une photo de Chongqing, piquée sur Weibo, relayée sur Twitter, qui en dit long : sur ce cliché de la grande municipalité de la province du Sichuan, pôle économique du centre de la Chine, pris à la tombée de la nuit, on aperçoit, dans le fond, la fumée et les flammes de feux de forêts. Au centre, des immeubles d’habitation, toutes lumières éteintes en raison de coupures d’électricité. Et à l’avant-plan, sur une place, une longue file sinueuse de résidents attendant de subir un énième test de dépistage du covid.

Alors que la politique zéro covid décidée par Pékin continue à peser sur la population, la période est en effet très compliquée dans une grande partie de la Chine, écrasée depuis 74 jours sous des masses d’air brûlant : une longue canicule éprouvante qui a fait exploser le précédent record qui était de 62 jours en 2013.