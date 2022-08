US Open: David Goffin face à Lorenzo Musetti au premier tour, Elise Mertens également fixée sur son sort

Le tirage au sort du dernier Grand Chelem de la saison a été réalisé ce jeudi à New York.

David Goffin (ATP 62) affrontera l’Italien Lorenzo Musetti (ATP 30/N.26) au 1er tour de l’US Open, le 4e tournoi du Grand Chelem de l’année, selon le tirage au sort effectué jeudi à New York. Ce sera le second duel entre le joueur belge de 31 ans et le droitier italien de 20 ans, qui avait éliminé Goffin l’année dernière au 1er tour de Roland-Garros.

David Goffin arrive à New York en plein doute. Après son quart de finale à Wimbledon, le N.1 belge a été éliminé au 1er tour des quatre tournois de préparation à l’US Open qu’il a disputés cet été en Amérique du Nord, à Washington, Montréal, Cincinnati et Winston-Salem. Il a juste gagné deux matches de qualifications à Cincinnati, où il n’était pas directement dans le tableau final.