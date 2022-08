Ronny Deila connaît des débuts compliqués au Standard: Ricardo Sa Pinto, c’était aussi 4 sur 15 lors de la saison 2018-2019

En 2017-2018, le Standard avait aussi raté son départ avec le même bilan mathématique qu’aujourd’hui. Mais la comparaison s’arrête là, tant l’effectif dirigé par le technicien portugais était qualitativement bien plus fort.

Avec un bilan comptable de 4 points sur 15, bien loin des totaux réalisés lors des quatre dernières saisons (11 unités en 2018-2019, 12 en 2019-2020, 10 en 2020-2021 et 2021-2022), le Standard a loupé son entrée en matière. Comme lors de l’exercice 2017-2018, lorsque Ricardo Sa Pinto avait éprouvé toutes les difficultés du monde à lancer la machine. Le Standard avait alors partagé l’enjeu à Malines (1-1), avant de dominer Genk (2-1) et d’enchaîner trois revers face à Saint-Trond (1-0), Zulte Waregem (0-4) et le FC Bruges (4-0).