Nouvelle découverte grâce au télescope James Webb: du CO2 est détecté autour d’une exoplanète

L’exoplanète WASP-39b est une géante gazeuse chaude qui transite devant son étoile. Cette dernière, semblable au Soleil, se situe à 700 années-lumière de la Terre. Lorsqu’une planète passe juste devant son étoile, une partie de la lumière de l’étoile passe à travers l’atmosphère de la planète avant d’atteindre le télescope.

« L’atmosphère filtre alors certaines couleurs plus que d’autres, ceci en fonction de la matière qui la compose, de son épaisseur et de la présence ou non de nuages », explique Monika Lendl, coautrice de l’étude, professeure au sein du Département d’astronomie de l’Unige et membre du PRN PlanetS.

À lire aussi Le télescope James Webb révèle une nouvelle image époustouflante de Jupiter

« En utilisant le télescope James-Webb pour décomposer la lumière en ses couleurs, nous pouvons identifier des “empreintes digitales” caractéristiques de différents gaz et déterminer la composition de l’atmosphère », poursuit-elle. En utilisant le spectrographe proche infrarouge (NIRSpec) du télescope James Webb, l’équipe de recherche a pu détecter l’empreinte digitale du dioxyde de carbone dans la lumière qui traversait l’atmosphère de WASP-39b.

« Dès que nous avons vu les données, il était clair que nous avions affaire à une découverte spectaculaire », se réjouit Dominique Petit dit de la Roche, chercheuse à l’Unige, coautrice de l’étude et membre du PRN PlanetS. « C’est la première fois que le dioxyde de carbone est clairement détecté sur une planète hors du système solaire », ajoute la chercheuse.

À lire aussi Le télescope James Webb explore le fond de l’œil de l’univers

Comprendre la composition de l’atmosphère d’une planète permet de mieux comprendre l’origine de la planète et son évolution. En détectant clairement la présence de CO2 dans l’atmosphère d’exoplanètes lointaines, une étape essentielle dans la recherche de mondes propices à la vie a été franchie.