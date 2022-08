Conference League: Anderlecht doit finir le travail contre les Young Boys pour voir la phase de groupes (direct à 20h)

Le capitaine Hendrik Van Crombrugge, qui défend les buts d’Anderlecht pour la 100e fois, trouvera devant lui un trio composé de Zeno Debast, Wesley Hoedt et Hannes Delcroix, auteur du seul but du match aller. Michael Murillo, à droite, et Francis Amuzu, à gauche, arpenteront les flancs. Dans l’entrejeu, Kana trouvera à ses côtés Yari Verschaeren et Kristian Arnstad. Devant, Refaelov jouera aux côtés de Fabio Silva.

L’entraîneur bruxellois a prévenu en conférence de presse : ses troupes devront « d’abord bien gérer mentalement et démarrer le match comme si c’était 0-0, avoir l’intelligence et la maturité de rester ensemble et bien organisés dans les moments faibles et, dans les moments forts, nous devons jouer notre jeu et ne pas penser à bétonner. »