Conference League: Anderlecht poussé aux prolongations par les Young Boys (direct, 0-1)

Le Sporting d’Anderlecht a encaissé un but à la 26e minute face aux Young Boys de Berne ce jeudi en barrage retour de la Conference League. Le match aller s’étant soldé par une victoire 0-1 des Mauves et aucun autre but n’ayant été marqué ce soir, les deux équipes doivent donc passer par les prolongations pour tenter de se hisser en phase de groupes.

À la 26e minute, Meschack Elia s’infiltrait sur la droite, combinait avec Cédric Itten, arrivait dans le rectangle et déclenchait une frappe croisée qui trompait Hendrik Van Crombrugge (0-1), remettant les compteurs à zéro sur l’ensemble des deux matchs.