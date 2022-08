Sécheresse: la situation s’aggrave en Wallonie

Le communiqué issu de la cellule sécheresse de Wallonie, s’est fait plus préoccupant, ce jeudi. Selon l’IRM, la situation va continuer à s’aggraver. L’indice de sécheresse (le bilan des précipitations des 90 derniers jours) deviendra « extrêmement sec » sur la quasi-totalité du territoire, à l’exception d’un quart extrême nord-est (Limbourg, nord de la province de Liège) qui sera « sec » ou « très sec ». On n’est pas loin de battre les records de 1976 et de 2020. Dix-neuf communes ont pris des arrêtés de police de restriction de consommation de l’eau de distribution. La cellule insiste sur le respect de ces mesures et que les habitants évitent « diffèrent les usages non indispensables ». « Malgré les interdictions la consommation ne baisse pas, regrette un des membres de la cellule. L’interdiction de laver son trottoir ou sa voiture est relativement bien respectée, mais pour les piscines pas du tout. On ne veut pas affoler les gens, mais il faut faire sentir que la préoccupation est vraiment sérieuse. » Si les nappes phréatiques restent dans un état satisfaisant, la situation des cours d’eau est beaucoup plus inquiétante. Les routes traversant la forêt d’Anlier restent fermées aux véhicules thermiques et électriques. Signe de l’inquiétude : la cellule se réunira à nouveau dans une semaine.