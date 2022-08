Jean-Paul Philippot: «De nouveaux déséquilibres se créent»

Quel est l’esprit qui a présidé à la confection de ces « grilles de rentrée » ?

La notion de grille de rentrée, en réalité, a un aspect de plus en plus diffus et ne recouvre que les programmes linéaires. Pour tout ce qui est « non linéaire », l’impact est davantage déterminé par la qualité de l’offre et la définition de nos priorités. Nous avons un axe central : rester pertinent par rapport aux habitudes de consommation du public et des publics, de plus en plus hétérogènes. On ne touche plus tout le monde avec un seul canal. C’est un investissement en termes financiers, technologiques, qui nécessite d’aller labourer de nouveaux champs (TikTok, Twitch). Mais avec, en toile de fond, non pas l’idée d’être sur une plateforme pour y être, mais plutôt de laisser derrière nous l’histoire des chaînes et ne retenir que le sens et le contenu.