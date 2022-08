Ikea quintuple ses investissements dans ses magasins

Durant les deux années de crise sanitaire, les Belges, privés de nombreuses activités hors domicile, se sont repliés sur leur cocon familial… et donc leur maison. Le bricolage et l’aménagement d’intérieur ont par conséquent connu une vague d’intérêt exceptionnelle de la part des consommateurs. Un enthousiasme qui n’est pas vraiment retombé depuis lors, selon Ikea. Le géant du meuble à assembler s’attend même pour septembre à une poursuite de sa croissance, certes moins forte. On parlera de stabilité, alors que le renchérissement record de la vie met le budget des ménages sous haute pression. « L’inflation ? Nous n’en ressentons pas les effets sur nos ventes », assure André Schmidtgall, patron d’Ikea pour la Belgique et le Luxembourg. « La maison reste très importante pour nos clients. Et les Belges sont connus pour être doués de leurs mains et se passionner pour le do it yourself. » Ce qui, au passage, permet de réaliser de jolies économies.