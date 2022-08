Remco Evenepoel: «Une des plus belles performances de ma carrière»

Le dernier Belge à avoir porté le maillot rouge de la Vuelta fut Dylan Teuns, en 2019, à l’issue de la sixième étape. Le nouveau transfuge d’Israël ne l’avait conservé qu’un seul jour, mission que Remco Evenepoel, venu pour obtenir un bon classement général final entend évidemment prolonger le plus longtemps possible. Dans des conditions extrêmes au sommet de Pico Jano, pour s’abriter du froid et de l’humidité, le Belge s’est offert pour la première fois les exigences du protocole et de la conférence de presse. Avec plaisir bien évidemment !

Même s’il fut interpellé par une question décalée d’un journaliste espagnol, qui demanda ainsi au Brabançon si… Eddy Merckx lui avait donné des conseils avant de s’élancer dans cette Vuelta. « Non, car je n’ai pas une grande relation avec lui, même si j’ai beaucoup de respect pour lui. »