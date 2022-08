Max Verstappen : «Pas question de calculer, tout ce que je veux, c’est gagner!»

D’aucuns continuent à le considérer comme « à moitié belge » au nom de sa maman Sophie Kumpen, alors qu’il revendique avec force son attachement à la nationalité néerlandaise de son papa Jos, pour laquelle il a d’ailleurs opté le jour de ses 18 ans. Qu’à cela ne tienne, une chose demeure : c’est bien à Francorchamps que Max Verstappen se sent le mieux au volant de sa Red Bull… « C’est définitivement mon circuit préféré, et je me réjouis de le retrouver ce week-end, même si la pluie y est à nouveau annoncée, ce qui ne rendra le défi que plus grand », répétait à l’envi le (confortable) leader du championnat qui s’est également montré convaincu par les aménagements qui ont été effectués au nom de la fameuse cohabitation auto-moto. « Ces bacs à graviers lui redonnent un caractère un peu ‘old school’, et je trouve ça intéressant. Quant au Raidillon, son tracé est sensiblement différent, mais on y passera toujours à fond… »