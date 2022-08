Un premier véritable examen pour les Zèbres face à Bruges

Le Sporting de Charleroi s’est très bien relancé dans ce championnat lors des deux derniers week-ends en venant à bout de Seraing puis de Zulte Waregem lors de matches très sérieux, à défaut d’être toujours brillants. Toutefois, comme n’avait pas manqué de le signaler Edward Still la semaine dernière, l’important était ailleurs. « La confiance et le beau jeu reviendront avec les succès », avait-il dit avant de se rendre à Waregem. Fort d’un deuxième succès de rang, le troisième dans cette campagne, le Sporting de Charleroi s’attaque cette fois à un gros morceau lors de la réception du FC Bruges, avec une certaine confiance forcément retrouvée. « Il y a eu des critiques ces derniers temps sur le fait qu’on avait fait un début de saison positif, mais que nous n’avons joué que contre les adversaires affrontés (NDLR, Eupen, Union, Ostende, Seraing et Zulte Waregem) jusqu’ici », expliquait en substance Edward Still.