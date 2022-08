Chez Nethys, le président est mieux payé en vacances que quand il bosse

A côté des dossiers Ogeo et Integrale, une autre « irrégularité » a été identifiée par l’administration wallonne. Elle concerne la rémunération du président Laurent Levaux et du vice-président Bernard Thiry.

L’administration wallonne en charge du contrôle des mandats semble avoir minutieusement vérifié les revenus de l’année 2020 des administrateurs publics. Car à côté des dossiers Ogeo et Integrale (lire par ailleurs), elle a identifié une autre « irrégularité » en épluchant les montants déclarés par les administrateurs de la société liégeoise Nethys. Sont concernés, dans ce cas, le président Laurent Levaux et le vice-président Bernard Thiry. Le décret gouvernance octroie, pour ces deux postes phares du conseil d’administration (CA), une rémunération fixe maximale de 34.133 euros par an pour la présidence (montant 2020), et 75 % de cette somme pour la vice-présidence. Les autres administrateurs doivent, eux, se contenter d’un jeton de 213,36 euros par réunion.