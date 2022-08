Nethys: nouveau micmac autour des rémunérations

L’administration wallonne estime que la rémunération de certains administrateurs de l’assureur Integrale et du fonds de pension Ogeo excède ce qu’autorise le décret gouvernance. Ces mandataires contestent. Au besoin, ils pourraient collectivement démissionner et porter le dossier au Conseil d’Etat.

C’est en mai 2018 que, pour répondre au traumatisme de l’affaire Publifin, le décret dit « gouvernance » s’est imposé dans les intercommunales et les sociétés à majorité publique, limitant notamment la rémunération de leurs dirigeants. Avec trop de ferveur ? Ce point d’interrogation est un des enjeux du bras de fer qui oppose, depuis le mois d’avril, la Direction wallonne du contrôle des mandats d’une part, les dirigeants d’Ogeo ainsi que ceux de l’assureur Integrale d’autre part. Ogeo est un fonds de pension liégeois dont Enodia (ex-Publifin) est le principal affilié ; Integrale est un assureur, ex-filiale de Nethys et revendu l’an passé à une société des Bermudes. Le président et le vice-président de Nethys ont eux aussi été rappelés à l’ordre, mais pour un autre motif (lire par ailleurs).