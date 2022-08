Découverte exceptionnelle à la KBR: une stagiaire découvre une gravure de Bruegel en faisant une restauration

Outre la renommée de l’artiste, la découverte est exceptionnelle car il est très rare de retrouver des impressions de l’époque sur les deux faces du papier. « C’est très rare qu’on trouve un papier qui est imprimé recto et verso. Ça a probablement été imprimé pour faire un essai sur un papier qui ne pouvait plus servir », explique Joris Van Grieken, conservateur des estampes à la KBR.

Une gravure du célèbre Bruegel a été découverte au dos d’une autre gravure du même artiste par Margaux Nogues, une jeune stagiaire en restauration à la Bibliothèque royale (KBR), a rapporté BX1. « Le papier cartonné était collé au revers de la gravure. En le mettant dans le bain, j’ai pu enlever le carton d’un seul coup et j’ai découvert une autre gravure ».

À lire aussi Exposition numérique: en Antarctique avec Adrien de Gerlache

Une découverte d’une telle ampleur est un mythe qui devient réalité. « C’est un peu une légende dans la restauration. On n’est pas censé découvrir quelque chose d’aussi surprenant et en plus avec des œuvres aussi précieuses », se réjouit Margaux Nogues.