Cité sur le départ, Francis Amuzu pourrait finalement prolonger au Sporting d’Anderlecht

Proche de l’OGC Nice cet été, qui avait fait une proposition de dix millions d’euros, Francis Amuzu est désormais en discussion avec le RSC Anderlecht pour prolonger son contrat dans la capitale.

S’il était intéressé par le défi français, « Ciske » se sent bien dans son rôle de piston gauche sous Felice Mazzù. Et Anderlecht ne veut plus le vendre cet été après le départ de Sergio Gomez à Manchester City. Pour récompenser Francis Amuzu, Anderlecht veut renouveler et améliorer son contrat actuel courant jusqu’en juin 2024.