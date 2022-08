Joe Tata, acteur dans la série «Berverly Hills 90210», est mort à 85 ans

L’acteur américain Joe E. Tata, célèbre pour son rôle Nat dans « Beverly Hills 90210 », est décédé à l’âge de 85 ans.

C’est Ian Zieing, qui jouait également dans la célèbre série, qui a annoncé la nouvelle sur Instagram. « C’était une des personnes les plus heureuses que j’ai pu connaître. Il était sincèrement gentil et généreux avec les autres. Quand on terminait une scène au Peach Pit, ça devenait le “Joe. E Tata show” », peut-on lire.