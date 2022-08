Une qualification dans la douleur et la liesse pour Anderlecht

Quatre ans après, le Sporting d’Anderlecht retrouve les poules d’une compétition européenne grâce à une qualification obtenue au terme d’une séance au tirs au but sous très haute tension. Un cap pour le club le plus titré du pays.

Une explosion au bout de 210 minutes de stress et de souffrance. Au bout d’une séance de tirs au but qui a si souvent boudé le Sporting – 5e succès dans cet exercice en 21 séances toutes compétitions confondues -, la délivrance s’est fait entendre dans toutes les rues d’Anderlecht. Quatre ans après sa dernière apparition en phase de groupes d’une compétition européenne – l’Europa League 2018-19 -, le RSCA retrouve ce stade de la compétition. Dans la liesse d’un club qui avait perdu ses bonnes habitudes mais tente chaque année un peu plus de les retrouver. Après le drame d’Arnhem, voici la joie face aux Young Boys. Mais que ce fut difficile et éprouvant tant à l’aller qu’au retour pour les Mauves qui peuvent savourer. Ils seront encore en Europe au-delà du 1er septembre. Un succès aussi pour Felice Mazzù et pour le duo Verbeke-Vandenhaute. Mais que ce fut tendu pratiquement de bout en bout. Parce que les Suisses, talentueux, ont chèrement vendu leur peau.