Le décret gouvernance wallon mériterait un rapide toilettage

Publifin, vous vous souvenez ? L’« affaire » liée à ce holding public liégeois avait démarré via la découverte de rémunérations fictives et excessives accordées à certains administrateurs. On se souvient de membres des fameux « comités de secteur » qui touchaient des jetons très élevés pour des réunions auxquelles ils et elles ne participaient pas ou peu, ou qui n’avaient tout simplement pas eu lieu.

Depuis la divulgation de ces pratiques opaques nées de l’entre-soi, des mesures ont été prises par les autorités wallonnes, imposant notamment un jeu de règles très précises, limitant les rémunérations des administrateurs des intercommunales et des sociétés à majorité publique. Le tout assorti d’un contrôle strict par l’administration wallonne et consigné dans un décret « gouvernance » de mai 2018.