Rachat de Twitter: le réseau social doit fournir plus de données, mais pas le volume «absurde» demandé par Musk

Elon Musk a démarché Twitter en avril, puis signé un accord pour 54,20 dollars par action. Il y a mis fin unilatéralement début juillet, au motif que la société basée à San Francisco aurait, selon lui, menti sur la proportion de comptes automatisés et de spams sur sa plateforme.

La juge devant décider de forcer, ou non, Elon Musk à racheter Twitter a ordonné jeudi à la plateforme de fournir un peu plus de données pour permettre à l’entrepreneur d’éventuellement étayer ses reproches, mais pas le volume « absurde » qu’il a demandé.

Elon Musk accuse en effet Twitter d’avoir menti sur l’ampleur des faux comptes et spams présents sur le réseau social, avançant cet argument pour justifier son refus de débourser les 44 milliards de dollars qu’il s’était engagé à mettre sur la table au printemps pour le racheter. Il avait donc demandé à la magistrate, Kathaleen McCormick, de contraindre Twitter à partager bien plus d’informations sur ses utilisateurs, ses méthodes de calculs et ses critères de performances.