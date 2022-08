«Hyper important pour le club», «Porté par l’atmosphère»: les réactions des Mauves après la qualification pour la Conference League

Sadiki : « Plus agréable qu’à Bruges »

À 17 ans, Noah Sadiki a déjà tout d’un grand. Le sourire, l’assurance et la confiance en lui. « On nous a demandé qui était prêt à tenter sa chance et je n’ai pas hésité », glissait-il calmement. « Quand j’étais jeune, enfin plus petit, on n’avait pas souvent de séances de tirs au but et on ne s’y était pas entraîné en semaine mais peu importe. Qu’avais-je à perdre ? Je devais tenter ma chance et si je ratais, et bien… je ratais. Même si Stroeykens venait de manquer son essai avant moi et qu’il y avait forcément de la pression en face de ce public, cette pression était positive et je m’en suis nourrie. Jamais je n’avais connu une ambiance aussi incroyable que celle qu’on a vécue ce soir. Pour être honnête, qu’on ait 17 ou 30 ans, vous ne pouvez qu’être porté par ce genre d’atmosphère, qui est tout de même plus agréable pour un jeune comme moi que quand je me fais siffler à Bruges par exemple ! »