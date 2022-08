Felice Mazzù après la qualification d’Anderlecht en Conference League: «Pas étonné que les jeunes prennent leurs responsabilités»

C’est un Felice Mazzù tout sourire et heureux qui s’est présenté en conférence de presse quelques minutes après la qualification pour la phase de groupes de la Conference Leagyue. « C’est beaucoup d’émotions », reconnaît le coach du RSCA. « Cette qualification est importante pour le club. Pour le public aussi. Il a été merveilleux de bout en bout de la rencontre. Je l’a dédie également à Vincent Kompany. »

Une rencontre où le Sporting a souffert durant le premier acte. « Notre plan de jeu pendant 35 minutes n’a pas fonctionné comme on voulait », reconnaît Mazzù. « On voulait créer davantage et jouer plus haut mais on n’y est pas parvenu. Notamment en raison de l’adversaire. Malgré tout, les joueurs ont montré un état d’esprit extraordinaire. On méritait d’égaliser durant le reste de la rencontre. On a été meilleur sur la longueur du match. »