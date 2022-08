Météo: baisse des températures ce week-end

Ce vendredi, la nébulosité sera d’abord assez abondante avec quelques averses à partir de l’ouest. En Ardenne des nuages bas seront présents avec quelques brumes ou, par endroits, un banc de brouillard. Vers midi, le temps deviendra sec dans l’ouest du pays et partiellement nuages avec des éclaircies. Sur le centre et l’est, le temps restera instable avec quelques averses, éventuellement accompagnées d’un coup de tonnerre. Les maxima seront compris entre 19 degrés en haute Ardenne et 24 à 25 degrés en Flandre. Le vent sera faible à généralement modéré de nord à nord-ouest.

Week-end plus frais

Demain samedi, les périodes nuageuses se partageront le ciel avec des éclaircies parfois plus marquées au sud du sillon Sambre et Meuse. Seules quelques petites averses isolées pourront encore se produire. Le vent sera faible à généralement modéré de secteur nord avec des maxima de 20 et 25 degrés.