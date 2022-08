Selon la BBC, la Russie flambe chaque jour d’importantes quantités de gaz

Selon la radio britannique, les premiers rapports sur les « torchères » sont venus de citoyens finlandais, de l’autre côté de la frontière, qui ont repéré une grande flamme à l’horizon au début de l’été. Selon des experts cités par la BBC, on estime que 10 millions d’euros partent en fumée chaque jour. La BBC affirme que les scientifiques sont préoccupés par la grande quantité de CO2 qui est libérée dans l’atmosphère de cette manière, ce qui pourrait exacerber la fonte de la glace arctique.

En plus des émissions de CO2, le torchage entraîne des émissions de suie. Si cette suie se retrouve plus au nord, sur la neige et la glace, elle accélère également la fonte des glaces, explique le professeur Matthew Johnson de l’université Carleton au Canada.