Voici pourquoi certains produits disparaissent des supermarchés

Delhaize a décidé de ne plus approvisionner son rayon laitier en produits frais Danone et Planta. Certains de ces produits frais sont aussi chassés des magasins Lidl. Alors que les négociations entre fournisseurs et grande distribution repartent de plus belle, d’autres produits pourraient disparaître des rayons.

Ne soyez pas surpris si vous ne trouvez plus certains yaourts dans votre magasin Delhaize. Le Lion a en effet décidé de ne plus approvisionner son rayon laitier en produits frais Danone. Fait rare dans le secteur, le distributeur avertit ses clients de ce retrait avec des affichettes évoquant des négociations pour le moment difficiles avec son fournisseur, alors qu’il souhaite maintenir des prix compétitifs dans le contexte inflationniste actuel.

De son côté, Danone affirme être dans « un dialogue constructif » et travailler « en étroite collaboration avec Delhaize pour reprendre les livraisons dès que possible ». L’entreprise rappelle qu’elle est confrontée à des conditions de marché sans précédent et dit travailler intensément pour « optimiser les coûts et minimiser l’impact sur les prix à la consommation ». « Toutefois, ce sont les détaillants qui déterminent le prix final pour le consommateur », conclut-elle.

Une cinquantaine de produits Danone disparus chez Delhaize

Une cinquantaine de produits Danone sont manquants dans les rayons des Delhaize, une situation gérable pour l’enseigne vu le nombre de fournisseurs proposant des produits similaires. Du côté de Lidl, le blocage est identique, mais l’impact est moindre dans les étals car l’enseigne ne propose qu’un nombre limité de produits de la gamme.

À lire aussi Inflation record: pourquoi nos aliments coûtent 6% plus cher qu’il y a un an

A l’heure où les négociations entre la grande distribution et ses fournisseurs repartent de plus belle sur fond de grosses tensions en raison de l’inflation, il existe un risque bien réel que d’autres produits disparaissent des rayons de divers supermarchés. « Les distributeurs jouent au Robin des bois du pouvoir d’achat et font semblant que rien n’a changé, alors que nos coûts ont explosé. Ils veulent juste préserver leurs marges », déplore Nicholas Courant, porte-parole de Fevia, qui fédère l’industrie agroalimentaire. « Soit ils n’acceptent pas la moindre augmentation, soit ils n’acceptent qu’une hausse partielle. Avec certaines PME, ils ne discutent même pas. » Chaude rentrée en vue…