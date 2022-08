Guerre en Ukraine: la catastrophe nucléaire a été évitée «de justesse», selon Zelensky

Un câble à haute tension alimentant en électricité la plus grande centrale nucléaire d’Europe a été débranché au moins deux fois jeudi pour des raisons inconnues. Les autorités russes ont indiqué que cela s’était produit en réponse à un incendie survenu à proximité. L’agence de surveillance nucléaire des Nations unies (AIEA) n’a pas pu faire de commentaires sur la cause.

« Si les générateurs diesel n’avaient pas été allumés et si le personnel de la centrale n’avait pas réagi à la panne de courant, nous aurions été confrontés aux conséquences d’une catastrophe nucléaire à l’heure qu’il est », a déclaré Zelensky dans son discours quotidien. Le président ukrainien a exigé que les employés de l’agence de supervision de l’AIEA puissent accéder rapidement à la centrale nucléaire « avant qu’il n’y ait plus de retour possible ».