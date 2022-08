Reblochon, tomme, raclette: les fromages des Alpes victimes de l’été trop chaud

Tout est jaune et sec à cause de la sécheresse, il n’y a plus assez d’herbe, on est obligé de descendre de l’alpage un mois plus tôt ». A la ferme des Lorettes, comme ailleurs dans les Alpes, les vaches, et donc, les fromages traditionnels, souffrent de la chaleur.

« On perd un reblochon par jour et par vache », soit environ 5 % de la production, « les anciens évoquent la sécheresse de 1976 ou de 2003, moi j’étais trop jeune », dit Théo Bargetzy, 28 ans dont six au sein de la GAEC des Lorettes (Haute-Savoie).