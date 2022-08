Climat: les feux de brousse en Australie de 2019 et 2020 ont dégradé la couche d’ozone

Les feux de brousse dévastateurs qui ont frappé l’Australie en 2019 et 2020 ont eu un impact significatif sur le trou de la couche d’ozone, selon des travaux publiés vendredi.

Cette étude, publiée dans la revue « Scientific Reports » liée au groupe Nature, établit un lien entre les fumées sans précédent dégagées par les incendies et le trou de la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique. Selon les chercheurs des universités d’Exeter et de Manchester (Royaume-Uni), « des millions de tonnes de fumée et de gaz (…) ont été injectées dans la haute troposphère et la basse stratosphère ».